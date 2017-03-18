Поліція відкрила два провадження через інцидент між суддею Бенедисюком і активістами

У Києві поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом інциденту між головою Вищої ради правосуддя Ігорем Бенедисюком і активістами. Про це інформує прес-служба управління Національної поліції у Києві.

«Подія відбулася вчора ввечері на вулиці Садовій у Дарницькому районі Києва. Попередньо встановлено, що посадовець автомобілем під’їхав до свого дачного будинку, де побачив групу активістів із прихованими обличчями, які вигукували гасла, робили написи на паркані та обклеювали його плакатами. Коли він намагався проїхати повз, молоді люди почали блокувати транспортний засіб, який через деякий час таки поїхав із місця події», – йдеться у повідомленні поліції.

«Згодом власник помешкання повернувся до будинку, де разом із дружиною намагалися повитирати зроблені написи на паркані. На місце знову прибули активісти, виник конфлікт. Аби вгамувати групу осіб, які відмовлялися представлятися і погрожували господарю та його дружині, голова Вищої ради правосуддя зробив постріл із нагородної зброї», – повідомили правоохоронці.

Як інформують в управлінні, поліцейські доправили 12 учасників конфлікту до Дарницького управління поліції для з’ясування особи. Частина з затриманих відмовилася надавати таку інформацію. Активісти наполягають, що хуліганських дій не вчиняли. «Із заявами до поліції звернулися посадовець та двоє осіб, яким пошкодили телефон та планшет. Усі ці матеріали належним чином зареєстровані», – повідомили у поліції.

Наразі провадження відкриті за ст. 296 (хуліганство) та ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Напередодні у прес-службі Вищої ради правосуддя повідомили про напад на голову Ігоря Бенедисюка та його дружину. Натомість один із учасників конфлікту Євген Карась заявив, що голова Вищої ради правосуддя намагався наїхати автомобілем на активістів молодіжного руху «Традиція і порядок», які звинувачують його у корупції.