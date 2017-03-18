Франція: в аеропорту Орлі застрелили нападника зі зброєю

У паризькому аеропорту Орлі у суботу застрелили озброєного чоловіка.

Як інформує агентство AFP з посиланням на МВС Франції, невідомий напав на військовослужбовця і відібрав у нього зброю, після чого забіг у крамницю. Там його, однак, застрелили співробітники служби безпеки аеропорту.

Інших постраждалих унаслідок інциденту немає.

Роботу аеропорту поки зупинено. Через інцидент із приміщення і прилеглої території евакуювали близько 3 тисяч людей.

Із 2015 року у Франції запроваджено надзвичайний стан у зв’язку з високою терористичною загрозою. Унаслідок низки терактів у Парижі у листопаді 2015 року загинуло близько 130 людей.

Минулого місяця у Луврі, що є одним із найпопулярніших серед туристів паризьких музеїв, озброєний ножами чоловік напав на військових патрульних, поліція кваліфікувала напад як теракт.

Військові патрулі стали звичними по всій Франції після того, як у країні почастішали озброєні напади.

23 квітня у Франції відбудеться перший тур президентських виборів.