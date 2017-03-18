Поліція шукає тих, хто облив фарбою пам’ятник Олені Телізі

Київська поліція з’ясовує обставини псування пам’ятника українській поетесі Олені Телізі у Бабиному Яру і шукає причетних до вчинення цього правопорушення. Про це інформує прес-служба столичної поліції.

«Близько 22-ї години правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі особи залили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, встановлений на території Бабиного Яру. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції і обстежила територію, біля пам’ятника виявили 5-літрове пластикове відро, пакет та будівельну рукавицю із залишками червоної фарби», – йдеться у повідомленні на сайті управління поліції у Києві.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомили у поліції.

Пам’ятник поетесі й діячці Організації українських націоналістів Олені Телізі у Бабиному Яру відкрили наприкінці лютого цього року. Теліга і її чоловік були заарештовані гестапо і розстріляні у Бабиному Яру у 1942 році.

Голова ОУН Богдан Червак закликав правоохоронців притягнути до відповідальності винних у псуванні пам'ятника.