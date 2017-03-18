Тіллерсон назвав небезпечною ситуацію на Корейському півострові

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що напруження на Корейському півострові сягнуло небезпечного рівня. Про це він сказав під час візиту у Пекін.

Тіллерсон висловив сподівання на те, що США і Китай докладуть спільних зусиль, аби попередити конфлікт у регіоні.

«Думаю, ми поділяємо точку зору, що напруження на півострові є зараз досить високим і справи досягли небезпечного рівня», – сказав Тіллерсон на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Очікується, що у Пекіні Рекс Тіллерсон також зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпінем.

Раніше цього тижня Рекс Тіллерсон побував у Токіо та Сеулі. Турне держсекретаря США зосереджене головно довкола ядерної програми Північної Кореї та ракетних випробувань Пхеньяна.

Під час візиту у Сеул Тіллерсон заявив, що США допускають можливість військових дій щодо Північної Кореї в разі збільшення загрози з боку Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп у своєму «Твіттері» написав, що Північна Корея «поводиться дуже погано».

Північна Корея і раніше неодноразово порушувала шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях. В останні місяці Пхеньян знову активізував ракетні випробування.