У МЗС Чехії та Фінляндії виступили на підтримку України та Криму

Міністерства закордонних справ Чехії та Фінляндії у суботу на своїх сторінках у «Твіттері» висловилися проти анексії Криму Росією та на підтримку територіальної цілісності України.

«Через три роки ми разом із народом України відкидаємо анексію Росією Криму», – йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Чехії.

«МЗС Фінляндії засуджує незаконну анексію Криму, що триває. Ми залишаємося відданими територіальній цілісності та суверенітету України», – йдеться у «твіті» фінського зовнішньополітичного відомства.

На підтримку України та Криму у суботу виступила й президент Литви Даля Ґрібаускайте.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконним «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».

Анексію Росією Криму не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота. Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.