Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл, коли моніторили «режим тиші» біля Донецької фільтрувальної станції

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл, коли моніторили режим припинення вогню біля Донецької фільтрувальної станції 17 березня. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому у суботу.

«17 березня п’ятеро членів патруля СММ перебували (обабіч двох своїх автомобілів) за 15 км на північ від Донецька зі східного боку автодороги Н20, де вона перетинається з дорогою другорядного значення, що веде на схід до Донецької фільтрувальної станції, розташованої між підконтрольною уряду Авдіївкою та підконтрольною «ДНР» Ясинуватою. Спостерігачі здійснювали моніторинг дотримання режиму припинення вогню для забезпечення можливості проведення розмінування на території фільтрувальної станції та поблизу неї, а також відновлення водопостачання з обох боків лінії зіткнення», – йдеться у повідомленні на сайті місії.

«Об 11:45, поки чотири члени патруля СММ перебували за 2-3 м на північ, а ще один – за 5 м на південний схід від автомобілів, вони почули, як над їхніми головами просвистіла куля і в ту ж мить пролунав постріл зі стрілецької зброї за 100–200 м на південь від них. Усі присутні негайно сховалися з північного боку автомобілів місії. Спостерігачі визначили, що постріл було здійснено у напрямку з півдня на північно-північний схід. Поки вони сідали в автомобілі, то почули ще один постріл зі стрілецької зброї за 100-200 м на південь», – поінформували в СММ ОБСЄ.

Ніхто зі спостерігачів не постраждав. Представники СММ ОБСЄ здійснювали моніторинг за участі трьох офіцерів Спільного центру з контролю та координації (двох українських і одного російського), чотирьох представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій і чотирьох членів бригади угруповання «ДНР» з розмінування.

Донецька фільтрувальна станція розташована на північ від Донецька, між підконтрольною Україні Авдіївкою і підконтрольною бойовикам Ясинуватою. Через обстріли впродовж останнього місяця ДФС кілька разів припиняла роботу. Напередодні віце-прем’єр Геннадій Зубко повідомив, що станція таки відновила роботу.

Штаб української воєнної операції та угруповання «ДНР» поки не коментували звіт СММ ОБСЄ. Вони, однак, звинувачують одне одного в обстрілах на цій ділянці зони конфлікту.