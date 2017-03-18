Активісти повідомляють про зникнення ще двох кримчан

Стало відомо про зникнення минулого року кримчанина Ризвана Абдураманова, написав у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нариман Джелял.

За словами активіста, 10 листопада минулого року житель села Батальне Абдураманов поїхав влаштовуватися на роботу у Феодосію і зник.

«На початку грудня у Феодосії знайшли його документи. До сьогодні місцезнаходження Ризвана невідоме», – написав Джелял.

Напередодні «Крим.Реалії» повідомили про зникнення ще одного кримчанина Мудессіра Ісаєва, який пішов у ліс із собакою і не повернувся.

На сайтах підконтрольних Росії міністерств надзвичайних ситуацій та внутрішніх справ у Криму про жоден зі згаданих випадків не згадують.

Як раніше повідомляла віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, станом на 25 лютого на території окупованого Росією Криму 17 людей зникли безвісти.

За даними «Кримської правозахисної групи», наразі на півострові зафіксовані 9 випадків, які можна кваліфікувати як насильницькі зникнення. Організація «Крим-SOS», у свою чергу, говорить про щонайменше 15 зниклих таким чином людей. Ані Ризван Абдураманов, ні Мудесір Ісаєв у цих списках не фігурують.

Як повідомила координатор «Крим-SOS» Таміла Ташева, Росія порушила справи тільки щодо 4 людей, щодо 6 осіб розслідування припинили.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».