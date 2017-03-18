У Мінкульті висловили стурбованість псуванням пам’ятника Олені Телізі в Бабиному Яру

Міністерство культури України висловило стурбованість фактом плюндрування пам’ятника українській поетесі Олені Телізі в Бабиному Яру в Києві.

«Міністерство культури України глибоко стурбоване фактом нищення та плюндрування пам'ятника видатній українській громадській та культурній діячці України, що створила трагічну, але героїчну сторінку історії нашої держави. Мінкультури додатково інформуватиме про хід розслідування цього злочину та сподівається, що винні понесуть покарання за законом», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці міністерства у «Фейсбуці».

Мінкульт повідомляє, що за фактом псування монумента правоохоронці відкрили кримінальне провадження, однак раніше у столичній поліції поінформували, що розглядають можливість відкриття провадження.

Пам’ятник поетесі й діячці Організації українських націоналістів Олені Телізі у Бабиному Яру облили червоною фарбою у ніч на 18 березня. Голова ОУН Богдан Червак у суботу закликав правоохоронців розслідувати інцидент.

Монумент поетесі у Бабиному Яру відкрили у лютому цього року. Теліга і її чоловік були заарештовані гестапо і розстріляні у Бабиному Яру у 1942 році.