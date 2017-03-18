Клімкін: ми скоро повернемо свободу кримчанам

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, говорячи про Крим, заявив, що «щодо свободи не буває компромісів». Про це він написав на своїй сторінці у «Твіттері».

«Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. Крим – це Україна», – зазначив міністр.

Раніше голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявив про актуальність розробки міжнародного переговорного механізму для деокупації Криму.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконним «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».

Анексію Росією Криму не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота. Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.