У Львові переселенці з Криму й Донбасу вимагали забезпечити їхнє право голосу

У Львові у суботу близько півсотні переселенців із Криму і Донбасу відстоювали своє право голосу на виборах.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції за право переселенців голосувати на виборах зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку. На плакатах були надписи «У мене забрали право голосу. Яке право наступне?», «Прописка – не вирок, а можливість», «Мовчання для ягнят».

«Я вже третій рік живу у Львові, – розповів активіст організації «Крим SOS» Енвер Бекіров. – Я також хочу брати участь в обговоренні, яким має бути майданчик, де бувають мої діти, якою має бути школа, яку вони відвідують, але я не маю права проголосувати». Він нагадав, що парламенту запропонували на розгляд три законопроекти, які стосуються права переселенців голосувати, але їх досі не розглянули.

«Коли будуть наступні вибори, хочемо, щоб могли віддати свій голос, як всі громадяни України», – наголосив учасник акції, кримчанин Юрій Ільченко, який 11 місяців провів у сімферопольському через звинувачення ФСБ в екстремізмі.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні зареєстровано близько 1,7 мільйона вимушених переселенців із Криму й Донбасу. Вони, однак, не мали права голосу на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року. Вони також де-факто обмежені у праві голосу на парламентських виборах, під час яких вони можуть голосувати у рамках багатомандатного виборчого округу, але не можуть у мажоритарних округах.