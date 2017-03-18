З Хомса триває евакуація повстанців та цивільних

Сирійські повстанці та члени їхніх родин залишають свій останній форпост у місті Хомс. Виїзд триває в рамках підтримуваної Росією угоди про евакуацію.

Автобуси почали транспортувати людей з району Аль-Вайр 18 березня. Губернатор провінції Хомс Талал Бараз заявив, що очікує на виїзд із міста до контрольованих опозицією районів на північний схід від Алеппо близько 1500 людей, включно зі щонайменше 400 повстанцями.

Угода передбачає в цілому евакуацію впродовж найближчих тижнів від 10 до 15 тисяч повстанців і цивільних.

Хомс у 2011 році був одним із перших центрів народного повстання проти президента Башара Асада. Уряд Сирії нині відновив контроль над усіма районами міста. Єдиним винятком дотепер був оточений з кінця 2013 року район Аль-Вайр, населення якого складає близько 75 тисяч людей.