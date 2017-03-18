Уряд розпочав відбір аудитора для НАБУ – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд розпочав відбір свого представника для аудиту Національного антикорупційного бюро.

«Олександр Саєнко (міністр Кабінету міністрів – ред.) і Павло Петренко (міністр юстиції – ред.) зустрілись із представниками громадськості щодо відкритого відбору представника від уряду до складу комісії, яка буде проводити незалежну оцінку роботи НАБУ», – написав голова уряду у Facebook 18 березня.

«Дуже важливо, щоб цей відбір був максимально прозорим заради того, щоб обрати дійсно достойного і професійного кандидата із бездоганною репутацією і професійними навичками. Очікую на конструктивний діалог влади і громадськості та обрання по-справжньому відповідального представника», – додав Гройсман.

Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни.

Верховна Рада цього тижня відмовилася обирати свого представника для аудиту Національного антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції. Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний не вистачило 21 голосу.