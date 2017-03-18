Від початку доби поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій від початку доби 18 березня поранені двоє українських воїнів. Про це станом на 18:00 повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За даними штабу АТО, підтримувані Росією бойовики здійснили за цей період 36 обстрілів позицій Збройних сил України.

Як інформують українські військові, заборонену мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 міліметрів бойовики застосовують на всіх оперативних напрямках. На Донецькому та Луганському напрямках по українських позиціях цілять із мінометів, на Маріупольському напрямку поблизу Водяного сепаратисти використали артилерію, йдеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії 18 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.