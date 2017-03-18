Трамп: Німеччина винна США й НАТО значну суму за оборону

Німеччина винна значну суму Сполученим Штатам і НАТО за гарантування безпеки. Про це 18 березня написав президент США Дональд Трамп у мережі мікроблогів Twitter.

«...Німеччина винна величезні суми грошей НАТО і США за потужну і дуже дорогу оборону», – вказав Трамп.

При цьому президент США зазначив, що він мав «чудову зустріч» з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, попри заяви «фейкових новин» (так Трамп зазвичай характеризує критичні до нього засоби інформації, в тому числі й провідні американські медіа).

У п'ятницю, 17 березня, в Білому домі відбулася зустріч Трампа і Меркель. Лідери двох країн обговорили питання міжнародної політики, економіки та взаємодії в межах Північноатлантичного альянсу. Меркель погодилася збільшити витрати на оборону до 2% ВВП, як цього вимагають домовленості країн НАТО.

Це була перша зустріч канцлера ФРН з Трампом, до цього вони тільки говорили по телефону.