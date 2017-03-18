Активісти відчистили пам’ятник Олені Телізі в Бабиному Яру

Активісти 18 березня відчистили в Бабиному Яру в Києві пам’ятник Олені Телізі, який раніше вандали облили фарбою. Про це повідомили учасники спонтанної толоки.

«Увага громади, журналістів тепер прикута до якнайшвидшого розслідування: хто вчинив вандалізм», – написав у Facebook учасник прибирання Вадим Васильчук.

За інформацією Нацполіції, про інцидент стало відомо пізно ввечері 17 березня.

Згаданий пам’ятник поетесі й діячці Організації українських націоналістів Олені Телізі у Бабиному Яру відкрили наприкінці лютого цього року. Теліга та її чоловік були заарештовані гестапо і розстріляні у Бабиному Яру у 1942 році.

Міністерство культури України висловило стурбованість фактом плюндрування пам’ятника українській поетесі Олені Телізі в Бабиному Яру в Києві. Голова ОУН Богдан Червак закликав правоохоронців притягнути до відповідальності винних у псуванні пам'ятника.