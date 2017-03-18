У Москві відбувся мітинг з нагоди третьої річниці анексії Криму

У Москві відбувся мітинг-концерт, присвячений третій річниці анексії Криму, яку влада Росії називає «приєднанням». Концерт розпочався о 18:00 за московським часом (це 17:00 за Києвом).

Перед присутніми виступили хор Турецького, групи «Любе», «Фабрика», «Градуси», співачка Валерія, Денис Майданов, Олена Темнікова та інші. Мітинг планують відвідати лідери російських парламентських партій і прокремлівські громадські діячі, але перші особи російської держави, зокрема, президент Путін, цього разу на захід не з’явилися, обмежившись письмовим привітанням.

Схожі демонстрації відбулися і в інших російських містах, а також в окупованому Криму.

Телеканал «Дождь» повідомив, що московська мерія витратила 22 мільйони рублів на концерт. Контракт був опублікований у лютому московської дирекцією масових заходів.

Виконавець контракту, компанія «Селма», за 22 мільйони мала забезпечити роботу адміністративно-технічної та режисерсько-постановочної групи, розробити концепцію заходу і сценарій, запросити артистів, організувати телетрансляцію на одному з федеральних каналів, встановити сцену і звукове обладнання.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, назвавши це «відновленням історичної справедливості». Юридичною підставою для анексії Москва вважає так званий «референдум», проведений 16 березня.

Анексію Росією Криму не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота. Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18 березня заявив, що «три роки тому у кримчан відібрали свободу». Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. Крим – це Україна», – зазначив міністр.