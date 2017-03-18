Бенедисюк пов’язав інцидент 17 березня зі звільненням суддів

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заявив, що напад невідомих осіб на нього 17 березня стався через його професійну діяльність та діяльність очолюваної ним структури. Про це йдеться у заяві Бенедисюка, яку ввечері 18 березня поширила у Facebook прес-служба Вищої ради правосуддя.

«Вчора на мене стався напад, який я пов’язую з моєю професійною діяльністю, з принциповою позицією щодо очищення суддівських лав. Група невідомих мені осіб у кількості 10 – 15 у балаклавах, з фаєрами погрожували знищенням фізично особисто мені та моїй сім’ї, блокували автомобіль, пошкодили майно», – заявив голова Вищої ради правосуддя.

На думку Бенедисюка, ці дії пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя в останній період, «а саме звільнення судді Отрош, звільнення судді Татькова, відсторонення судді Ємельянова, а також наданням згоди на арешт суддів».

Про напад на Бенедисюка раніше також повідомила Вища рада правосуддя.

Натомість один з учасників конфлікту Євген Карась заявив, що Бенедисюк намагався наїхати автомобілем на активістів молодіжного руху «Традиція і порядок», які звинувачують його у корупції.

Поліція 18 березня повідомила, що відкрила два кримінальні провадження за фактом інциденту між головою Вищої ради правосуддя Ігорем Бенедисюком і активістами.