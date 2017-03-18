Туреччина вважає Крим частиною України – заява МЗС

Міністерство закордонних справ Туреччини вказало на незаконність анексії Криму Росією і закликало до поваги територіальної цілісності України. Про це йдеться в поширеній 18 березня заяві зовнішньополітичного відомства.

У документі також йдеться про те, що Анкара продовжить захищати права і інтереси кримських татар, що живуть на окупованому півострові.

Росія анексувала Крим в березні 2014 року. Юридичною підставою для анексії Москва вважає так званий «референдум», проведений 16 березня.

Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.

Більшість країн світу і ООН вважають дії Москви порушенням міжнародного права. Туреччина також не визнала Крим частиною Росії. У січні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара не переглядатиме свою позицію з цього питання, навіть попри відновлення співпраці з Росією.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18 березня заявив, що «три роки тому у кримчан відібрали свободу». Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. Крим – це Україна», – зазначив міністр.