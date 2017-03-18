«Група двадцяти» усунула зобов’язання щодо боротьби з протекціонізмом

Міністри фінансів країн «Групи двадцяти» провідних економік світу не включили в підсумкову заяву зустрічі в швейцарському Баден-Бадені пункт про захист вільної торгівлі та боротьбу з протекціонізмом. Це сталося після того, як США відмовилися підписати документ, що містив зобов’язання протистояти протекціонізму.

Учасники зустрічі обмежилися словами про намір зміцнювати роль міжнародної торгівлі в економіці. Міністри фінансів також відмовилися від обіцянки боротися з глобальним потеплінням.

Це перша зустріч країн «Групи двадцяти» після виборів президента США. Після вступу на посаду Дональд Трамп неодноразово висловлювався за політику протекціонізму. Він вивів Сполучені Штати з транстихоокеанської торговельної угоди і пообіцяв підвищити податки для тих компаній, які переносять виробництво зі США в інші країни.

Трамп і політики з його адміністрації також критикували теорію глобального потепління, називаючи роль людини в зміні клімату вигадкою.