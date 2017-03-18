У Санкт-Петербурзі відбулася акція на захист міста

Кілька тисяч людей у російському місті Санкт-Петербурзі вийшли 18 березня на знак протесту проти передачі Російській православної церкві Ісаакіївського собору, який нині є державним музеєм. Також серед вимог акції, яку її організатори назвали «Маршем на захист міста», були відмова від забудови в районі Пулковської обсерваторії та скасування злиття двох бібліотек – петербурзької Російської національної бібліотеки з московською Російською державною бібліотекою.

Історик Лев Лур'є і кілька місцевих депутатів закликали учасників зібрання протистояти спробам знищити культурну спадщину Санкт-Петербурга.

У січні місцева влада Санкт-Петербурга ухвалила рішення про передачу церкві Ісаакіївського собору, відтоді в місті триває громадський протест.

Ісаакіївський собор ніколи не належав лише РПЦ, від часу свого створення коштом російської держави він перебував під управлінням різних міністерств, а «відомство православного сповідання» (також державний орган у Російській імперії) було лише співуправлінцем собору. Після більшовицького перевороту 1917 року Ісаакіївський собор був перетворений на музей, тепер ця споруда є одним із символів міста на Неві.