У Вірменії вимагають з’ясувати причини смерті активіста

Кількасот людей збираються в столиці Вірменії Єревані вже третій день, вимагаючи повного розслідування недавньої смерті активіста Артура Сарґсяна.

49-річний Сарґсян помер 16 березня – через кілька днів після звільнення з в’язниці, де він тримав 25-денне голодування. Один із лікарів Сарґсяна заявив, що активіст помер від серцевої недостатності після того, як переїхав до лікарні для термінової операції.

За словами слідчих, вони порушили кримінальну справу за фактом смерті.

Розтин був запланований на 18 березня, але, за повідомленнями, відкладений на прохання родини Сарґсяна.

Артур Сарґсян перебував у в’язниці за звинуваченням у сприянні озброєним опозиціонерам під час подій улітку 2016 року. Його звинувачували в постачанні харчів членам радикальної озброєної групи під час двотижневого протистояння з силами безпеки.