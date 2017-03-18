У Києві вандали облили червоною фарбою пам’ятник князю Володимиру

Червоною фарбою вандали облили пам’ятник князю Володимиру Великому у Києві. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж. Співробітник Українського інституту національної пам’яті Олена Халімон розмістила відповідні фото у Facebook.

«Червоною фарбою у Києві не лише облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам’ятник Володимиру Великому», – написала вона.

Увечері 17 березня невідомі особи залили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, встановлений у Бабиному Яру. 18 березня кияни відчистили пам’ятник загиблій від рук нацистів поетесті.