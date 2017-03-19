Штаб: на Донбасі поранені 5 українських військових

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі поранені п’ять українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, на Донбасі продовжуються обстріли позицій Збройних сил України, з початком доби, 19 березня, зафіксовані 85 випадків відкриття вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

На донецькому напрямку, за даними штабу, по позиціях ЗСУ біля Луганського та Авдіївки бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мілметрів та гранатометів різних систем.

У штабі зазначають, що на маріупольському напрямку біля Водяного та Павлополя сепаратисти двічі використали артилерію калібру 122, а поблизу Широкина міномети калібру 120 міліметрів, по укріпленнях біля Мар’їнки та Гнутового міномети калібру 82 міліметрів, стрілецьку зброю та гранатомети.

Збільшилась кількість обстрілів на луганському напрямку, де поблизу Кримського бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120, танків, а згодом і з важкої артилерії калібру 152 міліметри, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі напередодні ввечері і сьогодні вранці Ясинуватої та селища Зайцеве на півночі Горлівки, унаслідок цих обстрілів, за словами сепаратистів, пошкоджений приватний будинок. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли своїх позицій біля населених пунктів Калинове, Калинівка, Лозове минулої доби.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.