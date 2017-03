Помер один з засновників рок-н-року Чак Беррі

Американський, легендарний рок-музикант Чак Беррі помер у віці 90 років.

Як повідомила поліція американського штату Міссурі, чоловік помер в 1:26 за місцевим часом у місті Сент-Чарльз Каунті (штат Міссурі).

До цього викликали швидку допомогу, але врятувати музиканта не вдалося.

«Ми глибоко засмучені повідомити, що Чак Беррі – коханий чоловік, батько, дід і прадід – помер в своєму будинку сьогодні у віці 90 років. Хоча його здоров’я погіршилося останнім часом, він провів свої останні дні у себе вдома в колі його сім'ї і друзів», – йдеться у заяві, опублікованій наофіційній сторінці музиканта в Facebook.

Чак Беррі народився 18 жовтня 1926 року, упродовж своєї кар’єри він створив такі хіти як Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, You Can`t Catch Me та інші.

У 1960-х і 1970-х роках музика Беррі надихала такі гурти як Beatles і Rolling Stones.

У 1986 році Чак Беррі у числі перших був занесений до Зали слави рок-н-ролу.

За версією журналу «Rolling Stone», в 2003 році Чак Беррі посів 6-у сходинку у списку 100 найкращих гітаристів усіх часів.