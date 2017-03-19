Афганістан: щонайменше 10 талібів убиті внаслідок авіаудару

Щонайменше 10 бойовиків угруповання «Талібан» були вбиті і ще двоє отримали поранення в результаті авіаудару в східній провінції Пактія, повідомляють афганські чиновники 19 березня.

Авіаудар стався в селі Нараі Кандав, де група бойовиків «Талібану» зібралися в будинку в другій половині дня 18 березня, заявив губернатор провінції Залмай Віса.

Віса сказав, що жертв серед цивільного населення внаслідок атаки не було.

Авіаудар відбувся на тлі весняного бойового сезону в Афганістані, коли тепла погода призводить до збільшення бойових дій між бойовиками і урядовими силами.

Провінція Пактія розташована поблизу пакистанського кордону.