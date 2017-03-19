Північна Корея провела випробування нового ракетного двигуна. Про це повідомляє в неділю Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У заяві зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях і заявив, що випробування є ще одним кроком в освоєнні космічного простору. За його словами, скоро світ стане свідком того, «яка знаменна подія сьогоднішня велика перемога».

За словами експертів, випробування, швидше за все, є ознакою освоєння нового типу двигуна для ракет великої дальності.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, який перебуває в Пекіні, заявив, що Вашингтон буде працювати разом з Китаєм, щоб запобігти конфлікту в регіоні. Східне азіатське турне, в ході якого глава американської дипломатії також відвідав Японію і Південну Корею, відображає побоювання з приводу Північної Кореї і загрози, яку представляє її програма ядерних і балістичних ракет.

«Думаю, у нас загальна точка зору і відчуття, що напруженість на півострові зараз досить висока і що ситуація на досить небезпечному рівні», – сказав Тіллерсон після переговорів з міністром закордонних справ Китаю.

Президент США Дональд Трамп також написав в твіттер, що Північна Корея «поводиться дуже погано».

Протягом останніх місяців КНДР провела запуск серії ракет, а в минулому році провела два ядерні випробування. Раніше Південна Корея і Пхеньян підписали декларацію про денуклеаризацію Корейського півострова, але Північна Корея відтодівійшла від угоди, пославшись на загрозу вторгнення США.

28 500 військовослужбовців США розміщені в Південній Кореї і 50 000 – в Японії як стримування потенційної агресії з боку Північної Кореї.