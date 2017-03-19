Рівне: суд взяв під домашній арешт підозрюваного у масових заворушеннях бурштинокопачів

У Рівному міський суд взяв під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у масових заворушеннях бурштинокопачів.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненської області,сторона обвинувачення клопотала про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У поліції зазначають, що 43-річного чоловіка затримали під час масових заворушень 16 березня неподалік Клесова Сарненського району.

Йому повідомили про підозру в скоєнні злочинів за частиною 1 статті 294 (масові заворушення), частиною 3 статті 342 (опір представникові правоохоронного органу), частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

На Рівненщині 18 березня понад сотня людей перекрила автодорогу «Київ-Ковель» на ділянці у селі Федорівка Сарненського району. Мітингувальники висунули низку вимог щодо безперешкодного видобутку бурштину та звільнення затриманого раніше цього тижня 43-річного жителя селища Клесів.

16 березня співробітники поліції виявили неподалік Клесова дві мотопомпи (часто використовуються для нелегального видобутку бурштину), але доставити їх у відділ поліції завадили близько 25 чоловіків. У МВС заявили, що ці чоловіки почали кидати каміння у бік поліцейських і погрожували підпалити службове авто, крім того, вони почали стріляти по поліцейських. Тоді, як зазначають у МВС, силовики затримали «найактивнішого з учасників конфлікту, який підбурював та закликав до протиправних дій», – 43-річного жителя селища Клесів.

Наприкінці минулого року Рівненська обласна рада звернулася до президента, Верховної Ради і міністра внутрішніх справ з проханням ввести на Полісся загони Нацгвардії і негайно ухвалити законодавство про легалізацію бурштинового старательства.

Останніми роками на Рівненщині, Волині та Житомирщині процвітає незаконний видобуток бурштину. Минулоріч силовики затримали декількох осіб з прокуратури на Рівненщині за підозрою у кришуванні незаконного видобутку, втім кардинально це ситуації не змінило.