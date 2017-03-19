Росія: влада Москви заборонила мітинг, запланований Навальним

Влада Москви заборонила антикорупційний мітинг, запланований представником опозиції Олексієм Навальним. У листі, який Навальний опублікував на своєму сайті 18 березня, офіційний представник міста заявив, що запланований марш і мітинг в центрі Москви будуть ускладнювати рух і порушувати права жителів.

Глава департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Москви Володимир Черніков повідомив, що влада не має наміру переглядати свою відмову в узгодженні маршу.

14 березня Навальний подав заявку на проведення маршу по головній вулиці Москви, кульмінацією якої мав стати мітинг біля Кремля – очікувалося до 15 000 учасників мітингу – це одна з кількох десятків демонстрацій, запланованих на 26 березня по всій Росії.

Черніков сказав, що організатори не змогли забезпечити своєчасне і безпечне проведення своїх заходів. Міська влада не запропонувала іншого місця, що, як стверджує Навальний, є незаконним.

Навальний, відомий антикорупційний активіст і противник президента Володимира Путіна, оголосив в грудні, що збирається балотуватися на пост президента на виборах в березні 2018 року, коли Путін, як очікується, піде на четвертий термін.