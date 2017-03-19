У графіку засідання ради директорів МВФ 20 березня немає питання України

У графіку засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду 20 березня немає питання щодо надання Україні чергового траншу.

Як йдеться у порядку денному засідання ради директорів, опублікованому на сайті фонду, 20 березня відбудуться консультації щодо Катару.

Водночас у МВФ вказують, що у графік засідань можуть бути внесені зміни.

Напередодні президент України Петро Порошенко висловив сподівання на отримання четвертого кредитного траншу від МВФ ще в березні.

«Я зараз можу напевно стверджувати, що 20 березня відбудеться засідання правління Міжнародного валютного фонду. Як мені й обіцяла Крістін Лагард, виконавчий директор МВФ, ми отримаємо мільярд доларів, і я сподіваюсь, це відбудеться ще в березні», – сказав він в інтерв’ю українським телеканалам.

На початку березня Міжнародний валютний фонд повідомив, що досяг домовленості з урядом України, що відкриває шлях до надання пізніше цього місяця нового траншу позики, сума якого складе 1 мільярд доларів.

Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.