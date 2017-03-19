Турецькі міністри можуть запланувати ще один мітинг в Німеччині – речник Ердогана

У Туреччині заявляють про ймовірність того, що турецькі міністри можуть запланувати ще один мітинг в Німеччині напередодні референдуму 16 квітня, крок, який може призвести до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Анкарою і Берліном. Про це заявив представник президента Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин в інтерв’ю телекомпанії CNN Turk 19 березня.

Раніше Калин критикував німецьку владу через проведені забороненою в Туреччині «Курдською робочою партією» мітинги в Німеччині. Близько 30 тисяч курдів зібралися в центральній частині міста Франкфурта 18 березня в знак протесту проти референдуму, який дасть президенту більше влади.

Туреччина має дипломатичні суперечки з Німеччиною та Нідерландами після того, як обидві країни завадили турецьким міністрам у проведенні мітингів турків-експатріантів, посилаючись на побоювання щодо безпеки. Ердоган у відповідь звинуватив Німеччину в застосуванні «нацистської практики».

17 березні Туреччина пригрозила відправити 15 тисяч біженців в Європейський союз і попередила, що може скасувати угоду з ЄС щодо стримування потоку мігрантів та біженців.

Німеччина є домом для понад трьох мільйонів людей турецького походження, майже половина з них має право голосу в Туреччині.