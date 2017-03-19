Штаб: на блокпосту біля Щастя військові стріляли по авто, яке перед цим наїхало на сержанта

На Луганщині на блокпосту біля міста Щастя військовослужбовці застосували зброю по автомобілю, водій якого не зупинився на вимогу і намагався перетнути блокпост без перевірки.

«Під час проїзду блок поста автомобіль наїхав на сержанта, внаслідок чого остатній проїхав на капоті авто близько 5 метрів. Впавши з капота, сержант зробив попереджувальний постріл. Після того, як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю», – йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

У штабі зазначають, що автомобіль пошкоджений, є 6 кульових пробоїн, водій не постраждав, але військовий внаслідок ДТП отримав травму.

На місці події працює оперативна група військової комендатури Щастя, додають військові.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. На лінії розмежування на Донбасі працюють контрольні пункти в’їзду-виїзду – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке», «Гнутове», «Станиця Луганська».

За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули майже 10 тисяч людей.