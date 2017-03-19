У паризькому аеропорту «Орлі» нормалізувалося повітряне сполучення

У паризькому аеропорту «Орлі» нормалізувався повітряне сполучення на наступний день після нападу, яке призвело до посилення заходів безпеки.

39-річний нападник приставив пістолет до голови жінки-військовослужбовця і заявив, що він хоче «померти за Аллаха». Він був застрелений двома іншими військовослужбовцями.

Через стрілянину, що сталася вранці 18 березня, на кілька годин були припинені польоти і близько трьох тисяч людей евакуювали з будівлі.

19 березня слідчі відпустили після затримання батька нападника, але продовжували утримувати його брата і двоюрідного брата, повідомило інформагентство AFP. Всі троє членів сім’ї зв’язалися з поліцією самі, повідомив журналістам 18 березня французький прокурор Франсуа Молінс. Він також сказав, що в рюкзаку нападника було знайдено Коран.

Повідомляється, що нападник радикалізувався після перебування у в’язниці. Він був судимий за звинуваченнями у збройному пограбуванні і злочинах, пов’язаних з наркотиками.

19 березня провели розтин тіла, щоб визначити чи перебував він під впливом алкоголю або наркотиків під час нападу.

За останні два роки Франція перебувала в стані підвищеної бойової готовності після нападів в Парижі, Ніцці та інших місцях, в результаті яких загинули понад 230 людей.