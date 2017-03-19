Українські митці вимагають розслідувати напади на активіста і музиканта Рябка в Харкові

Українські митці вимагають від генерального прокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розслідувати напади на активіста, музиканта Василя Рябка в Харкові. Відповідне звернення на своїй сторінці в Facebook опублікував письменник Сергій Жадан.

«Незважаючи на те, що справу взяв під особистий контроль міністр МВС Аваков, справа досі не передана до суду та гальмується посадовими особами прокуратури та поліції. На Василя Рябка здійснюється тиск, йдуть погрози його життю. Так, 26 листопада 2016 року , біля власного будинку, стався вже другий напад на Рябка Василя, де він отримав закриту черепно-мозкову та інші травми. Ця справа також не розслідується належним чином», – йдеться у зверненні.

За даними митців,10 березня 2017 року, вже вдруге прокуратура закрила кримінальне провадження проти підозрюваних у справі щодо подій 22 лютого 2015 року.

«Вважаємо невипадковим невиконання судових ухвал та саботаж термінів слідства, чим Рябко Василь фактично позбавляється права на судовий розгляд. Ми, українські митці, звертаємося до представників правоохоронних органів та прокуратури з вимогами: завершити нарешті розслідування та передати справу до суду та розслідувати другий напад на Рябка, забезпечити прозору перевірку дій посадових осіб, що проводили розслідування та прокурорський нагляд», – додають митці.

22 лютого 2015 року в Харкові був побитий лідер гурту «Папа Карло», координатор Євромайдану у Харкові, волонтер Василь Рябко. Побиття призвело до численних переламів, оперативного втручання та тривалої реабілітації.