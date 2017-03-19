Франк-Вальтер Штайнмаєр вступає на посаду президента Німеччини

Обраний президент Німеччини, колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр 19 березня офіційно вступає на свою посаду.

Завершився п’ятирічний термін повноважень його попередника Йоахіма Ґаука.

Офіційна церемонія передачі влади Ґауком Штайнмаєру відбудеться у президентському палаці Бельвю у Берліні, у ній братимуть участь дружини політиків.

12 лютого 61-річний соціал-демократ, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний президентом ФРН таємним голосуванням із участю 1260 членів Федеральних зборів – спеціального органу, що обирає в Німеччині голову держави.

У Німеччині президент має досить обмежені повноваження і в основному виконує політично нейтральні функції. Реальну владу має канцлер (прем’єр-міністр).

Будучи міністром закордонних справ Німеччини, Франк-Вальтер Штайнмаєр брав активну участь у зустрічах в «нормандському форматі» про врегулювання ситуації на сході України.