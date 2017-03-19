Мінфін: МВФ переніс розгляд питання щодо України через необхідність уточнень розрахунків

У Міністерстві фінансів України пояснюють перенесення МВФ розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків.

Як повідомляє прес-служба міністерства, перенесення викликане винятково потребою уточнення розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

«Уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін задля максимальної ефективності програми. Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни», – сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

У графіку засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду 20 березня немає питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання.

Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.