Нацбанк має намір 20 березня оновити макроекономічні прогнози, які нададуть МВФ

Національний банк України має намір 20 березня провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з врахуванням ефекту введення торговельної блокади непідконтрольних українській владі територій Донбасу.

«Національний банк планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО. З цією метою в понеділок, 20 березня, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики. Оновлені макропрогнози будуть надані МВФ», – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

У Нацбанку додають, що діалог і технічні консультації з МВФ тривають.

Останній перебіг подій в Україні потребує додаткового вивчення їх потенційного впливу на економіку і його урахування в макроекономічних прогнозах програми співпраці з МВФ, додають у Національному банку.

У графіку засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду 20 березня немає питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання. У Мінфіні України це пояснили необхідністю уточнення розрахунків, зокрема, наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду.

Цього тижня Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.