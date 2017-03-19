Пакистан: чоловіка заарештували за підозрою у вбивстві дружини через 3 дні після весілля

Пакистанська поліція заарештувала молодого чоловіка за підозрою у вбивстві його дружини через три дні після їхнього весілля в східному місті Лахор.

Старший офіцер поліції Зульфікар Батт заявив 19 березня, що Умер Танвір зізнався у вбивстві своєї дружини Хіри, яку він задушив подушкою.

Батт сказав, що Танвір одружився на своїй двоюрідній сестрі по батьківській Хірі під тиском сім’ї, але цікавився іншою жінкою, яка жила в Дубаї.

Хіра була знайдена мертвою 16 березня через три дні після весілля.

За даними пакистанських ЗМІ, батько Хіри повідомив про те, що трапилося в поліцію після того, як синці на обличчі і шиї його дочки викликали в нього підозри.

Танвір спочатку заперечував вбивство своєї дружини, але потім він зізнався в злочині, повідомив співробітник поліції.