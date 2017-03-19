Росія планує провести переговори щодо Афганістану за участю США

Росія планує провести міжнародні переговори щодо конфлікту в Афганістані 14 квітня. Про це радник президента Афганістану з національної безпеки Ханіф Атмар повідомив 18 березня Радіо Вільний Афганістан – місцевій службі Радіо Свобода.

За його словами, 12 країн, включаючи США і п’ять колишніх радянських республік Середньої Азії, запрошені для участі.

Однак Атмар вказав, що ніяких запрошень руху «Талібан» не надсилають. Атмар зазначив, що щодо участі «Талібану» в конференції згоди немає. За його словами, конференція в Росії – це зустріч між державами.

Водночас російські інформаційні агентства наводять слова Атмара, який стверджує, що Кабул готовий брати участь в прямих переговорах з талібами.

«Талібан» повинен сісти за стіл переговорів з афганським урядом, а не брати участь в конференції», – цитує агенція «Інтерфакс» слова Атмара.

Москва в лютому організувала переговори щодо ситуації в Афганістані – без участі Заходу – за участю представників Афганістану, Китаю, Індії, Пакистану і Ірану. Вторгнення США і сил міжнародної коаліції до Афганістану в 2001 році змусило режим «Талібану» відійти від влади. Однак афганські сили стикаються зі зростаючим тиском з боку угруповання, яке намагається відновити своє правління.