Пєско: Росії «неважливе» ставлення України до Криму

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що Росії «неважливе» ставлення України до Криму. Про це він заявив в інтерв’ю РБК.

«Я не думаю, що хтось зможе дати такі прогнози. Це перше. А друге, з точки зору нашої нинішньої реальності, положення і статусу Криму як регіону Російської Федерації, це не так вже й важливо, тому що це навряд чи колись зміниться», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання щодо перспектив визнання Україною анексії Росією Криму і відновлення дружніх взаємин між країнами.

При цьому він зазначив, що відносини з Україною займають важливе місце в політичному і економічному житті Росії.

«Безумовно, Україна надзвичайно важливою для нас, вона важлива для нас і в плані міждержавних відносин, вона важлива для нас і в економічному плані, вона важлива і в гуманітарному плані...Це важко переоцінити, це важливо досі, незважаючи на всі витрати ось тієї ситуації, в яку ми разом потрапили з Україною. Швидко пройти через цей біль не вийде», – сказав Пєсков.

16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконним «референдум», за підсумками якого,

18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».

Анексію Росією Криму не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота. Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.