Сирія: в Дамаску спалахнули важкі зіткнення

Важкі зіткнення спалахнули у східній стороні сирійської столиці, Дамаск, після атаки повстанців вранці 19 березня, повідомляють державні засоби масової інформації іспостерігачі.

Напад почався в районі Джобар, сказав директор групи моніторингу,що базується у Великобритані, Абдель Рахман.

Повстанці потім просунулися до прилеглої площі Аббасидів, захопивши кілька будівель і здійснюючи обстріли кількох районів Дамаска, додав Абдель Рахман.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що армія відбила напад пов’язаного з Аль-Каїдою угруповання, кажучи, що «терористи» проникли в Дамаск через тунелі серед ночі.

Державне телебачення повідомило про зіткнення і закликало жителів залишатися в помешканнях.

Зіткнення проходять за кілька днів до нового раунду за посередництва ООН мирних переговорів в Женеві з метою покласти край шестирічній війні в Сирії, яка забрала життя понад 320 тисяч людей.