Грузія засуджує агресію Росії проти України, яка призвела до анексії Криму

У Міністерстві закордонних справ Грузії засудили агресію Росії проти України, яка призвела до анексії Криму.

«Міністерство закордонних справ Грузії засуджує агресію проти України і спробу насильницької зміни її меж. Міжнародне співтовариство повинне зайняти консолідовану позицію для протидії агресії проти суверенних держав», – зазначили в грузинському дипломатичному відомстві.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконним «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».

Анексію Росією Криму не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота. Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.

У 2008 році Москва після 5-денної російсько-грузинської війни сепаратистські регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію – незалежними країнами. Крім Росії, «незалежність» цих регіонів визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру. США і Захід вважають Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії