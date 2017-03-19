Аброськін: внаслідок обстрілу Авдіївки поранена місцева жителька

Керівник головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін заявляє, що внаслідок чергового обстрілу старої частини Авдіївки з боку підтримуваних Росією бойовиків отримала поранення місцева жителька.

«Авдіївка. О 15:20 бойовики «ДНР» розстріляли стару частину міста. Зруйнований будинок на вулиці Колосова, 139. Триває пожежа. Отримала поранення жінка, 1949 року народження», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіівського відділення поліції, додав Аброськін.

У свою чергу бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах. За словами сепаратистів, сьогодні мирна жителька села Лозове Ясинуватського району отримала поранення в результаті обстрілу.

Останнім часом про обстріли Авдіївки повідомляється регулярно. Цього тижня через бойові дії сталося пошкодження лінії електропередач, було припинене електропостачання Авдіївки. Електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, не було майже дві доби.

Минулого тижня виникла схожа ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.