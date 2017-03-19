У Запоріжжі вимагали ухвалення закону про статус окупованих територій

У Запоріжжі на майдані Героїв Революції гідності під час мітингу активісти вирішили звернутися до центральних органів влади з вимогою ухвалити закон про статус окупованих територій.

«Наші вимоги: визнати Росію агресором на всіх рівнях світової дипломатії, блокувати торгівлю з окупованими територіями, припинити діяльність російського бізнесу в Україні, застосовувати санкції до російських капіталів, товарів та послуг; домагатися негайного звільнення всіх полонених, воїнів АТО, які утримуються на окупованих територіях та в Росії; ухвалити закон про тимчасово окуповані території; відправити у відставку міністра внутрішніх справ Авакова та заступника начальника Національної поліції Аброськіна за побиття поліцією, Нацгвардією воїнів АТО – учасників блокади», – озвучив вимоги учасників акції організатор мітингу Анатолій Шевченко.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

15 березня РНБОУ ухвалила рішення тимчасово повністю припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про тимчасово окуповану територію України. Автори документа вважають, що ухвалення цього законопроекту сприятиме відновленню суверенітету над тимчасово окупованою територією, гарантуватиме відновлення правопорядку.

У 2015 році Верховна Рада вже визнала Росію країною-агресором.