У Конгресі США не знайшли доказів «змови» Трампа з Росією

Голова Комітету з розвідки Палати представників США, республіканець Девін Нуньєс 19 березня заявив, що не побачив «жодних доказів змови» між командою президента Дональда Трампа і Росією під час президентської кампанії. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Нуньєс вказав, що станом «до сьогоднішнього ранку» із того, що є, «ніяких доказів змови», він не бачить.

Заява республіканця від штату Каліфорнія з’явилася за день до того, як в Комітеті з розвідки Палати представників США, який і очолює Нуньєс, має відбутися слухання за участю директора ФБР Джеймса Комі.

Комі та директор Агентства національної безпеки США Майкл Роджерс, найімовірніше, стикнуться на слуханнях із питаннями про можливі зв’язки передвиборчої кампанії Трампа із Росією, а також щодо тверджень президента, що його прослуховував попередник Барак Обама.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон.

Також п’ять різних комітетів Конгресу проводять пов’язані з Росією розслідування.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо можливих контактів представників теперішньої американської влади з Москвою «полюванням на відьом».