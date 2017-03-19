У Празі активісти вимагали підтримати блокаду окупованих територій Донбасу

У Празі 19 березня активісти виступили з вимогою продовжити торгову блокаду окупованих територій Донбасу. На акцію, яка відбулася у центрі чеської столиці, зібрались переважно українські громадяни, які живуть і працюють в Чехії.

У своїх виступах активісти звернулись до уряду України та Збройних сил підтримати блокаду, щоб не дати олігархам, як висловився один із учасників, «заробляти гроші на крові громадян».

Демонстранти також вимагали продовжити люстрацію державних службовців і активніше боротися з корупцією. Також лунали протести щодо проекту закону про подвійне громадянство. Одна з вимог, із якою виступили учасники акції, стосувалась обмеження прав УПЦ Московського патріархату в Україні.

Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.