У Білорусі затримали щонайменше трьох організаторів протестів «недармоїдів»

У Білорусі в неділю силовики затримали щонайменше трьох організаторів протестів проти податку на безробіття після того, як сотні людей вийшли на черговий протест проти так званого «декрету про дармоїдів».

Так, у місті Слонім був затриманий організатор протесту, активіст партії «Білоруський народний фронт» (БНФ) Віктор Марчик.

Як передає Білоруська служба Радіо Свобода, Марчик повідомив, що перебуває у місцевому райвідділку. За його словами, поки незрозуміло, чи відпустять його чи затримають до суду.

Крім того, повідомляється, що до початку запланованої акції у місті Барановичі було затримано двох організаторів протесту – активіста партії БНФ Миколу Чарнавуса та профспілкового лідера Григорія Грика. Повідомляється, що Грик був затриманий, коли вийшов зі своєї квартири в першій половині дня, а Чарнавуса затримали на ринку, звідки його відвезли у відділок нібито у якості свідка в кримінальній справі.

Влада Білорусі з 1 березня затримала понад 150 людей по всій країні, десяткам із них було призначено арешт на 15 діб. При чому силовики зазвичай не втручаються у самі акції протесту, більшість затримань проходять до або після демонстрацій.

Через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту і це попри те, що 9 березня президент Олександр Лукашенко оголосив, що податок не стягуватимуть до 2018 року. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро в рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.