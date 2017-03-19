Упродовж дня двоє українських військових поранені на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили від початку доби і до вечора неділі 19 обстрілів на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

«З початком доби кількість обстрілів позицій ЗС України дещо зменшилось, але разом з тим зафіксовано 19 випадків відкриття вогню. Найбільше обстрілів – 12 – зафіксовано на маріупольському напрямку», – повідомили у штабі.

За даними українських військових, бойовики атакували також у Авдіївці, відкриваючи вогонь з гранатометів, кулеметів і танку.

«Один снаряд потрапив в приватний сектор та був зруйнований будинок», – додали у штабі.

На луганському напрямку під обстріли проросійських сепаратистів потрапили, за даними українських військових, території неподалік Новоолександрівки та Новозванівки.

В угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ здійснили обстріли по 14-ти населених пунктах на Донеччині. За даними сепаратистів, пошкоджень через обстріли зазнали 4 будинки. Луганські сепаратисти повідомили, що українська сторона стягує військових і техніку до лінії розмежування, зазначивши, що за попередню добу було здійснено 12 обстрілів з боку ЗСУ.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.