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19 Березень 2017, Київ 20:59
Новини | Міжнародні

Міністр оборони Німеччини заперечила слова Трампа про борги її країни перед НАТО

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

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Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула твердження президента США Дональда Трампа, що її країна заборгувала «величезні суми грошей» перед НАТО і Сполученими Штатами за забезпечення оборони країни.

«Боргів в НАТО немає. Витрати на оборону в розмірі 2%, яких ми хочемо досягти в середині наступного десятиліття, було б неправильно пов’язувати виключно з НАТО», – заявила фон дер Ляєн в 19 березня.

Вона також додала, що збільшення витрат на оборону з боку Німеччини не буде стосуватися лише НАТО, але й ООН та зусиль ЄС з підтримки миру і боротьби з угрупованням «Ісламська держава».

Заява міністра оборони Німеччини з’явилася після того, як президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter 18 березня, на наступний день після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні заявив, що «Німеччина винна величезні суми грошей НАТО і США за потужну і дуже дорогу оборону».

Раніше Меркель неодноразово заявляла, що Берлін налаштований на виконання зобов’язань перед НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 2% ВВП до 2024 року.

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