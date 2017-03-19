Міністр оборони Німеччини заперечила слова Трампа про борги її країни перед НАТО

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула твердження президента США Дональда Трампа, що її країна заборгувала «величезні суми грошей» перед НАТО і Сполученими Штатами за забезпечення оборони країни.

«Боргів в НАТО немає. Витрати на оборону в розмірі 2%, яких ми хочемо досягти в середині наступного десятиліття, було б неправильно пов’язувати виключно з НАТО», – заявила фон дер Ляєн в 19 березня.

Вона також додала, що збільшення витрат на оборону з боку Німеччини не буде стосуватися лише НАТО, але й ООН та зусиль ЄС з підтримки миру і боротьби з угрупованням «Ісламська держава».

Заява міністра оборони Німеччини з’явилася після того, як президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter 18 березня, на наступний день після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні заявив, що «Німеччина винна величезні суми грошей НАТО і США за потужну і дуже дорогу оборону».

Раніше Меркель неодноразово заявляла, що Берлін налаштований на виконання зобов’язань перед НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 2% ВВП до 2024 року.