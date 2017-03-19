В Іраку тривають важкі бої урядових сил із бойовиками за західну частину Мосула

Між іракськими урядовими силами та бойовиками угруповання «Ісламська держава» 19 березня точаться важкі бої за західну частину міста Мосул. Протистояння триває за межами старої частини міста.

Іракська поліція і підрозділ сил швидкого реагування продовжили у неділю за допомогою ракет та мінометів наступ на позиції ісламістів, які закріпилися у мечеті Аль-Нурі в західній частині Мосула. У поліції уточнили, що іракські сили відновили наступ після припинення операцій раніше через погані погодні умови.

Жителі міста продовжують покидати цей район.

Операція з відновлення урядового контролю над західним Мосулом розпочалася 19 лютого. Східний Мосул був звільнений урядовими військами Іраку в січні 2017 року.

За даними ООН, близько 255 тисяч людей покинули Мосул і його околиці від жовтня. На момент початку боїв за західний Мосул, за даними американської сторони, тут перебувало понад 750 тисяч цивільних і приблизно 2 тисячі бійців угруповання «Ісламська держава».

Друге за величиною іракське місто Мосул бойовики-ісламісти захопили в 2014 році.