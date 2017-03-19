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19 Березень 2017, Київ 22:27
Новини | Міжнародні

В Іраку тривають важкі бої урядових сил із бойовиками за західну частину Мосула

Західна частина Мосула, 6 березня 2017 року

Західна частина Мосула, 6 березня 2017 року

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Між іракськими урядовими силами та бойовиками угруповання «Ісламська держава» 19 березня точаться важкі бої за західну частину міста Мосул. Протистояння триває за межами старої частини міста.

Іракська поліція і підрозділ сил швидкого реагування продовжили у неділю за допомогою ракет та мінометів наступ на позиції ісламістів, які закріпилися у мечеті Аль-Нурі в західній частині Мосула. У поліції уточнили, що іракські сили відновили наступ після припинення операцій раніше через погані погодні умови.

Жителі міста продовжують покидати цей район.

Операція з відновлення урядового контролю над західним Мосулом розпочалася 19 лютого. Східний Мосул був звільнений урядовими військами Іраку в січні 2017 року.

За даними ООН, близько 255 тисяч людей покинули Мосул і його околиці від жовтня. На момент початку боїв за західний Мосул, за даними американської сторони, тут перебувало понад 750 тисяч цивільних і приблизно 2 тисячі бійців угруповання «Ісламська держава».

Друге за величиною іракське місто Мосул бойовики-ісламісти захопили в 2014 році.

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