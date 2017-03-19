На етапах Кубка світу зі спортивної гімнастики у Баку і Штутгарті українці відзначились перемогами

Українська спортсменка Діана Варинська на етапі Кубка світу серії FIG зі спортивної гімнастики у столиці Азербайджану Баку здобула перемогу у вправах на брусах. Водночас гімнаст Олег Верняєв переміг у багатоборстві на етапі Кубку світу, що проходить у німецькому Штутгарті. Про результати українських спортсменів повідомляє Національний олімпійський комітет на сторінці у Facebook.

У фіналі змагань Діана Варинська набрала 13,933 бала, віддавши срібло і бронзу австралійським гімнасткам.

Олег Верняєв показав результат 84,899, перевершивши суперників із Японії та Китаю.